Будковский: У Анжи передо мной долг по зарплате за пять месяцев
Футболист уже направил документы в ФИФА
Украинский экс-форвард "Анжи" Филипп Будковский, который сейчас играет за "Десну", прокомментировал информацию о том, что он обратился в Профсоюз футболистов по поводу долга перед ним со стороны бывшего клуба "Анжи" и агентов.
"Действительно, у "Анжи" есть передо мной долг по зарплате за пять месяцев. В клубе, в принципе, это не отрицают, но там от некоторых нюансов зависит общая сумма задолженности. С документами об этом деле в ФИФА уже ознакомились. Думаю, все решится к концу следующей недели", - сказал Будковский.
Добавим, что украинец защищал цвета российского клуба в сезоне 2016/17 и второй половине сезона 2017/18.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (2)
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Русланбай (Рівне)
03.07.2020 в 17:47
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ascent (Луксор)
03.07.2020 в 18:21
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