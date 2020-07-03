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Будковский: У Анжи передо мной долг по зарплате за пять месяцев

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист уже направил документы в ФИФА

Будковский: У Анжи передо мной долг по зарплате за пять месяцев
Новина українською

Украинский экс-форвард "Анжи" Филипп Будковский, который сейчас играет за "Десну", прокомментировал информацию о том, что он обратился в Профсоюз футболистов по поводу долга перед ним со стороны бывшего клуба "Анжи" и агентов.

"Действительно, у "Анжи" есть передо мной долг по зарплате за пять месяцев. В клубе, в принципе, это не отрицают, но там от некоторых нюансов зависит общая сумма задолженности. С документами об этом деле в ФИФА уже ознакомились. Думаю, все решится к концу следующей недели", - сказал Будковский.

Добавим, что украинец защищал цвета российского клуба в сезоне 2016/17 и второй половине сезона 2017/18.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Анжи (Махачкала)
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Комментарии (2)
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Русланбай (Рівне)
03.07.2020 в 17:47
Стань на коліна , і запиши відеозвернення до пуйла. Може допоможе.
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0
-1
ascent (Луксор)
03.07.2020 в 18:21
А тебе что поможет?
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