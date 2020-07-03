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Корзун в ближайшие дни вернется в Киев и обсудит свое будущее с руководством Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Никита поддерживал форму в Беларуси

Корзун в ближайшие дни вернется в Киев и обсудит свое будущее с руководством Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Никита Корзун в последнее время играет исключительно в арендах в других клубах. После выступлений в Португалии Корзун поддерживал форму с белорусским "Торпедо-БелАЗ", но намерен вернуться в Украину и обсудить с руководством свое будущее.

Об этом рассказал тренер "Торпедо" Юрий Пунтус.

"Никита сам попросился потренироваться с нами, я откликнулся. Если игрок просит поработать, не вижу проблем. Мне несложно относиться к нему как к своему игроку, и не жалко для него миски супа. Но никаких разговоров о переходе у нас не было.

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Никита связан контрактом с киевским "Динамо" и собирался на днях ехать в Киев решать свою судьбу. А где он появится после этого, не знаю", – сказал Юрий Пунтус.

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В статье: Динамо (Киев) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Никита Корзун
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
03.07.2020 в 18:53
Игроки подписывают долгоиграющие контракты на свою голову, потом имеют головняк
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