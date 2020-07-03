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Мойес: Надеюсь, Ярмоленко продолжит помогать команде

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Вест Хэм продолжает бороться за выживание

Мойес: Надеюсь, Ярмоленко продолжит помогать команде
Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" продолжает вести борьбу за выживание и в недавнем матче обыграл "Челси" со счетом 3:2, а решающий гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

При этом наставник команды Дэвид Мойес рад тому, что игроки проявляют характер.

"В матче с "Челси" мы показали старание и характер. Наши игроки боролись до последней секунды и заслужили лестных отзывов.

Очень хорошо, что есть ребята, которые выходят на замену и могут решить исход матча.

У меня не было много возможностей поработать с Ярмоленко или Уилширом, но тренировать их приятно. Надеюсь, они продолжат помогать команде", - цитирует Мойеса BBC.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Джек Уилшир Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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