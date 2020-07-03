Беларусь: заработанный Милевским пенальти спас ничью для Бреста

В пятницу в Беларуси стартовал 16-й тур чемпионата страны, в одном из матчей которого "Смолевичи" принимали чемпиона страны – "Динамо" (Брест).

По ходу матча Брест вел со счетом 2:0, однако затем пропустил три мяча.

Спас ситуацию и ничью для своей команды украинец Артем Милевский, который на 81-й минуте заработал пенальти, который реализовал Гордейчук.

В итоге, матч закончился со счётом 3:3.

Отметим, что двух других украинцев брестчан, Александра Нойока и Евгения Хачериди, не оказалось в заявке. Ранее сообщалось, что у них подозрение на коронавирус.