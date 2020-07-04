Шахов вышел на матч с Сассуоло в старте

В матче 30-го тура Серии А "Лечче" на выезде играет против "Сассуоло" (1:2, второй тайм)

Украинский полузащитник гостей Евгений Шахов вышел на этот поединок в стартовом составе. Это первое появление на поле 29-летнего футболиста после возобновления карантинной паузы.

В текущем сезоне Шахов принял участие в 19 матчах, в которых отдал 3 голевые передачи.