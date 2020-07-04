Лунин снова отразил пенальти! Украинец отбил удар в матче с Кадисом. ВИДЕО

В матче 38-го тура испанской Сегунды "Овьедо" на выезде играет против "Кадиса".

В начале поединка, а именно на 12-й минуте хозяева заработали 11-метровый - игрок "Овьедо" сыграл рукой в штрафной зоне. Пробивать взялся защитник "Кадиса" Сервандо, но украинский голкипер Андрей Лунин парировал удар.

Примечательно, что буквально недавно, 17-го июня, в матче 33-го тура Сегунды 21-летний вратарь также взял удар с точки. Всего на счету Лунина 3 отбитых пенальти в Сегунде. Всего за игровую карьеру в ворота Андрея 28 раз пробивали 11-метровые, 12 из которых украинец парировал.

Вашему вниманию видео сейва в исполнении Лунина