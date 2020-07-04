Лунин снова отразил пенальти! Украинец отбил удар в матче с Кадисом. ВИДЕО
Андрей взял 11-метровый на 12-й минуте встречи
В матче 38-го тура испанской Сегунды "Овьедо" на выезде играет против "Кадиса".
В начале поединка, а именно на 12-й минуте хозяева заработали 11-метровый - игрок "Овьедо" сыграл рукой в штрафной зоне. Пробивать взялся защитник "Кадиса" Сервандо, но украинский голкипер Андрей Лунин парировал удар.
Примечательно, что буквально недавно, 17-го июня, в матче 33-го тура Сегунды 21-летний вратарь также взял удар с точки. Всего на счету Лунина 3 отбитых пенальти в Сегунде. Всего за игровую карьеру в ворота Андрея 28 раз пробивали 11-метровые, 12 из которых украинец парировал.
Вашему вниманию видео сейва в исполнении Лунина
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...