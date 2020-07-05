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Ярмоленко остался в запасе на игру с Ньюкаслом

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Украинец вновь начнет матч с лавки

Ярмоленко остался в запасе на игру с Ньюкаслом
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Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начнет в запасе гостевой матч с "Ньюкаслом" в 33-м туре АПЛ.

В прошлом туре Ярмоленко вырвал для "молотков" победу в матче с "Челси" (3:2) точным ударом в конце встречи, однако это все равно не убедило Девида Мойеса выпустить его на "сорок" с первых минут.

В этом сезоне Ярмоленко забил 4 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах.

Матч "Ньюкасл" – "Вест Хэм" начнется в 16:15.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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