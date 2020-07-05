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Вернидуб не пришел на пресс-конференцию. Ассистент заявил, что у тренера проблемы со здоровьем

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После победы над "Торпедо-БелАЗ" отвечал на вопросы журналистов Кара-Мустафа

Вернидуб не пришел на пресс-конференцию. Ассистент заявил, что у тренера проблемы со здоровьем
Новина українською

Тренер солигорского "Шахтера" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал победу над "Торпедо-БелАЗ" в матче 16-го тура чемпионата Беларуси, а также рассказал, почему наставник "горняков" Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцю.

– Хотим поблагодарить ребят. Сегодня нужна была победа. "Торпедо" – хорошая команда. До перерыва мы выполнили план на игру, забили мяч. Во втором тайме должны были действовать на контратаках. В результате забили еще трижды и победили.

– Почему главный тренер Юрий Вернидуб не пришел на пресс-конференцию?

– Проблемы со здоровьем сейчас.

– Что случилось?

– Не очень хорошо себя чувствует, – сказал Кара-Мустафа.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси Торпедо-БелАЗ (Жодино) Дмитрий Кара-Мустафа
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Источник:
pressball.by
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