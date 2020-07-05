Милевский заболел коронавирусом. В Динамо Брест уже 15 случаев заражения

Беларусская Tribuna.com сообщает, что в "Динамо" Брест уже 15 случаев заражения на COVID-19.

В команде 10 больных футболистов, среди них: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук.

Юзепчук, Нойок и Игнатович пребывают в больнице. Изначально в больнице был лишь украинский хавбек с диагнозом "двухсторонняя пневмония".

Также обнаружено 5 случаев болезни у работников клуба.

Примечательно, что Витус, Кривец и украинский форвард Артем Милевский 3-го июля провели полный поединок против ФК "Смолевичи" в рамках чемпионата Беларуси.