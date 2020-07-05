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  4. Милевский заболел коронавирусом. В Динамо Брест уже 15 случаев заражения
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Милевский заболел коронавирусом. В Динамо Брест уже 15 случаев заражения

Наши за границей
(2 голосов)

Хачериди также болен, Нойок в больнице

Милевский заболел коронавирусом. В Динамо Брест уже 15 случаев заражения
Новина українською

Беларусская Tribuna.com сообщает, что в "Динамо" Брест уже 15 случаев заражения на COVID-19.

В команде 10 больных футболистов, среди них: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук.

Юзепчук, Нойок и Игнатович пребывают в больнице. Изначально в больнице был лишь украинский хавбек с диагнозом "двухсторонняя пневмония".

Также обнаружено 5 случаев болезни у работников клуба.

Примечательно, что Витус, Кривец и украинский форвард Артем Милевский 3-го июля провели полный поединок против ФК "Смолевичи" в рамках чемпионата Беларуси.

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Александр Нойок чемпионат Беларуси Динамо (Брест)
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(2 голосов)
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Источник:
by.tribuna.com
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Комментарии (5)
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v.grischuk (Винница)
06.07.2020 в 00:16
Говорят, что он сбежал с изоляции и поехал к Михайличенко в гости...?!
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
06.07.2020 в 00:11
Ну чё, понты закончились, наступили суровые будни. Как это он мин 2 недели без ночных клубов то будет? Бедняжка...
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0
0
avatar
Wreck (Киев)
05.07.2020 в 23:58
Жесть. Приплыли.
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+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.07.2020 в 23:56
Охренеть, вот блин и заработали в счастливой Беларуси
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+1
0
Dr. House (Подолье)
05.07.2020 в 23:53
Так Бацька сказал, что Беларусь победила коронавирус. Кому верить?
Ответить
+2
0


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