Милевский заболел коронавирусом. В Динамо Брест уже 15 случаев заражения
Хачериди также болен, Нойок в больнице
Беларусская Tribuna.com сообщает, что в "Динамо" Брест уже 15 случаев заражения на COVID-19.
В команде 10 больных футболистов, среди них: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Кривец, Гордейчук.
Юзепчук, Нойок и Игнатович пребывают в больнице. Изначально в больнице был лишь украинский хавбек с диагнозом "двухсторонняя пневмония".
Также обнаружено 5 случаев болезни у работников клуба.
Примечательно, что Витус, Кривец и украинский форвард Артем Милевский 3-го июля провели полный поединок против ФК "Смолевичи" в рамках чемпионата Беларуси.
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Источник:by.tribuna.com
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Комментарии (5)
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v.grischuk (Винница)
06.07.2020 в 00:16
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Unselfish (Белая Церковь )
06.07.2020 в 00:11
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Wreck (Киев)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Dr. House (Подолье)
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