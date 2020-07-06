Зубков прокомментировал интерес со стороны Фенербахче и планы Ференцвароша

Украинский вингер правого фланга венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков сообщил, как проводит свое свободное время после победы в чемпионате и подписания полноценного контракта с клубом.

По его словам, через две недели, с 20 июля, начнется подготовка "Ференцвароша" к новому сезону.

Хотим хорошо выступить в еврокубках и в третий раз подряд выиграть чемпионат страны.

Сейчас же Александр находится в Киеве.

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Провожу время с родителями, женой. На улицу не выходим, даже в Будапеште сейчас безопаснее, чем в Украине. Поэтому в больше время провожу дома.

Накануне полноценного перехода Александра из Шахтера в Ференцвароша распространялись слухи о заинтересованности игроком турецкого "Фенербахче".