Зубков прокомментировал интерес со стороны Фенербахче и планы Ференцвароша
Отдыхает в Украине
Украинский вингер правого фланга венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков сообщил, как проводит свое свободное время после победы в чемпионате и подписания полноценного контракта с клубом.
По его словам, через две недели, с 20 июля, начнется подготовка "Ференцвароша" к новому сезону.
Хотим хорошо выступить в еврокубках и в третий раз подряд выиграть чемпионат страны.
Сейчас же Александр находится в Киеве.
Провожу время с родителями, женой. На улицу не выходим, даже в Будапеште сейчас безопаснее, чем в Украине. Поэтому в больше время провожу дома.
Накануне полноценного перехода Александра из Шахтера в Ференцвароша распространялись слухи о заинтересованности игроком турецкого "Фенербахче".
Если честно, то в случае с "Фенербахче" все было несерьезно. Может слухи какие-то были, но на этом этапе карьеры Турцию я не рассматривал.
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