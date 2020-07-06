Герой матча! Малиновский за игру Серии А получил высший балл от аналитиков и фанатов

Аналитический и статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам "Аталанты" за матч с "Кальяри" (1:0) и назвал героем встречи украинского атакующего хавбека команды из Бергамо Руслана Малиновского с оценкой "8.3".

На его счету заработанный пенальти, который принес победу, 6 (!) ударов по воротам (2 в рамку, 2 мимо, 2 заблокированные), выполнил 2 угловые, совершил 2 подбора и столько же раз терял мяч, выиграл 2 верховые дуэли .

У Руслана было 55 касаний к мячу, отдал 25 точных передач из всех 31 (81% точности). Среди них было 5 "ключевых".

Наивысшую оценку Руслану ставит и сайт болельщиков "богини" Tuttoatalanta - 7.

Сыграл первый тайм. Игроки всей команды искали его передачами, он же всегда был к этому готов, преодолевал попытки соперников сфолить, а когда не удавалось - "Аталанта" получала возможности для пробития штрафных. Карбони [игрок, который сфолил на Руслану и получил за это удаление] не поймет нас, но на 26 минуте Руслан с его помощью изменил ход встречи. Малиновский пытался и сам забить, но не повезло. На 59 минуте был заменен на Гомеса.

Журналист итальянского Евроспорта Симоне Этерно ставит кроме Малиновского 7 и нападающему Муриелю, который реализовал пенальти, заработанное Русланом. Называет Украинский опасным игроком для соперника из всего стартового состава "Аталанты".

Соглашается с "7" Малиновскому и Филиппо Регонеси с Bergamonews.