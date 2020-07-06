Ярмоленко, Зинченко и Гармаш получили оценки за матчи в Англии и Турции

Украинские легионеры вчера, 5 июля, провели матчи в европейских чемпионатах и получили оценки от WhoScored.

Так в Английской Премьер-Лиге в матчах 33 тура выходили на поле Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" и Андрей Ярмоленко в "Вест Хэм".

Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Однако его ошибка привела к единственному и решающему пропущенному голу в матче с "Саутгемптоном" (0:1).

"Зина" получил оценку 6.1 от WhoScored. А это самая низкая оценок среди игроков стартового состава обеих команд. Общекомандная оценка Ман Сити - 6.64.

На счету Александра 1 удар по воротам, который был заблокирован, 1 подача углового, 1 победная дуэль на втором этаже, 2 отборы и 1 потеря. В общем Зинченко выполнил 139 касаний мяча, точность его передач - 90% (97 из 108).

Другой украинец, вингер "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко вышел на поле в матче с "Ньюкаслом" (2:2) на 75 минуте вместо атакующего хавбека Пабло Форнальса и получил сравнительно невысокую оценку 6.34 (общекомандная у "молотов" - 6.78).

На счету "Ярма" опасный удар по воротам, которого все же осилил кипер соперников, 1 "сквозная" передача, точность пасов в 83% (10 из 12).

В чемпионате Турции "чайный" "Ризеспор" Николая Морозюка, Андрея Борячука и Дениса Гармаша уступил на выезде "Коньяспору" 0:1.

Среди украинцев на поле выходил только арендованный у Динамо Гармаш (Борячук отсидел на замене, а Морозюка не было даже в запасе). Правда, он появился только на 84 минуте матча и получил оценку 5.9 (общекомандная в "Ризеспоре" - 6.41).

На счету украинского центрального хавбека 6 касаний к мячу, 1 успешная передача, 1 неудачная верховая дуэль в защите, 2 нарушения правил и 1 неточный удар по воротам.