Десятки украинцев опозорились в Армении разоблачением в договорных матчах (список)

В Армении из-за грандиозного скандала пришлось преждевременно закончить чемпионат во второй по силе лиге. Причиной стали договорные матчи и участие в этом 58 человек, среди них футболисты, инвесторы, функционеры и тренеры клубов "Арагац", "Локомотив", "Торпедо" и "Масис".

Среди дисквалифицированных аж 25 (!) - украинцы, некоторые из них, в частности Егор Луговой, Ростислав Козар, фигурировали в аналогичных делах в Украине.

В пятницу, 3 июля, состоялось заседание исполкома Федерации футбола Армении. На нем приняли дисциплинарные решения по всем "делкам". 20 украинцев получили пожизненную дисквалификацию.

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК «Арагац», пожизненно)

2. Юрий Окул (главный тренер ФК «Арагац», пожизненно)

3. Евгений Коняшин (футболист ФК «Арагац», пожизненно)

4. Илья Глушицкий (футболист ФК «Арагац», пожизненно)

5. Никита Филатов (футболист ФК «Арагац», 3 года + штраф)

6. Богдан Суходуб (футболист ФК «Торпедо», пожизненно)

7. Мирослав Деда (футболист ФК «Торпедо», 1 год);

8. Егор Луговой (футболист ФК «Торпедо», пожизненно)

9. Дмитрий Климаков (футболист ФК «Масис» пожизненно)

10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК «Масис», 1 год);

11. Михаил Попов (футболист ФК «Масис», 3 года);

12. Олег Гуменюк (футболист ФК «Масис», пожизненно)

13. Алексей Бондаренко (футболист ФК «Масис», 1 год + штраф)

14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно)

15. Евгений Захарченко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

16. Тимофей Шеремета (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

17. Игорь Быковский (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

18. Артем Пилипенко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

19. Илья Ходуля (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

20. Сергей Дячук (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

21. Дмитрий Копытов (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

22. Антон Антошин (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК «Локомотив», пожизненно)

24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно)

25. Максим Дробный (фактический владелец ФК «Локомотив», инвестор, пожизненно).