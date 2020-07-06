Легионер в Армении увидел антиукраинской заговор в раскрытии договорняков

Украинский легионер армянского армянского "Локомотива" Сергей Дячук среди других 25 украинцев оказался в эпицентре скандала с договорными матчами, который вспыхнул во второй по силе тамошний лиге.

- Сергей, когда вы узнали, что вам инкриминируют обвинения, связанные с договорными матчами?

- В пятницу вечером узнали об этой информации от тренера. Он написал смс, что можно не готовиться на игру, хотя у нас остались очень важны последние 5 туров чемпионата. И соперники нам были по зубам. Наша команда набрала хорошую форму, выигрывали несколько раз крупно, не оставляли шансов оппонентам. К сожалению, этих игр не будет, потому что команду обвинили в договорных матчах.

- До этого не было разговоров на эту тему в прессе?

- Нет, ничего не было, даже предпосылок подобных не было. Обвинения в "договорняках" абсурдны - мы выиграли все матчи. Президент говорил, что в команде много украинцев, тренер из Украины и к нам будут по-другому относиться. Честно говоря, мы все в шоке. Настраивались на концовку чемпионата, а тут такое...

- В чем вас конкретно обвиняют?

- Какие могут быть договорные игры, если команда на первом месте? Всех соперников мы просто разрываем. Как можно обвинять без доказательств? Мы готовы сотрудничать и предоставить всю информацию. Думаю, что вторая команда чемпионата ФК "Ван" ставит нам палки в колеса.

- Насколько это решение можно обжаловать в международных футбольных институтов?

- Мы однозначно будем доказывать свою невиновность. Нам нужно защищать себя, свою репутацию. Готовы сотрудничать со всеми органами. Главное - доказать, что правда на нашей стороне.

- Зарплата в вашей команде позволяет игрокам достойно жить? Какие условия вам создали?

- Могу заверить, что клуб нам создал хорошие условия. С жильем и питанием проблем нет, зарплаты хорошие. Достойные премии за победы, можем спокойно отправлять часть суммы семьям. Все платят вовремя, без задержек.

- А как обстоит дело с инфраструктурой?

- Стадион у нас неплохой, мы ни в чем не нуждаемся. Остается только выходить на поле и побеждать. Украинцы приехали помочь клубу выйти в высшую лигу Армении, мечтали о еврокубках. В контрольных матчах обыгрывали «Арарат» из высшей лиги - 5: 2, побеждали участника лиги Европы «Бананц». На уровне команд высшей лиги выглядели очень хорошо. Не знаю, зачем с нами так подло поступили ... За 30 туров мы три раза сыграли вничью и лишь раз проиграли.

У нас уже пытались отобрать три очка: на девяностотретьей минуте в матче с «Ваном» была жесткая драка. Забрали три очка, потому что якобы наш игрок не должен быть играть с -а дисквалификации. Но все-таки мы добились справедливости и вернули три очка.

- В Украине на государственном уровне приняли закон о борьбе с договорными матчами. В Армении что-то подобное?

- Не могу ответить на этот вопрос, не интересовался. Говорили, что будут бороться с «договорняками».

- В списке дисквалифицированных нет армян.

- Мы вообще все были в шоке, когда увидели списки. Все 9 человек "Локомотива" - украинцы. Не понимаем, что происходит.

- Среди игроков, которых обвиняют в договорных матчах, есть два футболиста, которые в Украине были замечены в подобных играх и получили дисквалификации. Что думаете по этому поводу?

- Честно говоря, не знаю, как на это реагировать. Не могу отвечать за игроков других команд, не знаю, как их допустили к соревнованиям. У нас свои задачи, поэтому не смотрели на соперников. Играли и добивались результата.

- Ваш последний матч перенесли на несколько дней. Эта ситуация связана с обвинениями?

- Наверное, все из-за действий Федерации футбола. Второго июля мы должны были играть тур, но нашли причину - якобы из-за проблем со стадионом следует перенести игру на четвертое июля. ФК «Ван» сыграл второго числа, победил и обогнал нас в турнирной таблице по дополнительным показателям, хотя у нас игра в запасе. На закрытом заседании третьего июля чемпионат остановили и нынешние результаты являются окончательными. Если смотреть на турнирную таблицу, то именно «Ван» выходит в высшую лигу, хотя еще остается пять туров до конца чемпионата. Похоже, за этой ситуации нас навесили позорное клеймо.