  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Милевский: У меня 14 дней самоизоляции, 2020 - темные времена
В тренде

Милевский: У меня 14 дней самоизоляции, 2020 - темные времена

Наши за границей
(1 голосов)

В Бресте сейчас не лучшая ситуация

Милевский: У меня 14 дней самоизоляции, 2020 - темные времена
UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Динамо" Брест Артем Милевский прокомментировал последние новости, которые связанные с его командой. В клубе - вспышка COVID-19.

Читайте такжеМилевский заболел коронавирусом. В Динамо Брест уже 15 случаев заражения

"Передаю всем нашим привет. Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики! Ну я так понимаю, многим это параллельно! У меня +14 дней самоизоляции с сегодня. 2020 - темные времена", - написал Артем на своей странице в Instagram.

В этом сезоне на счету Милевского 23 матча, четыре гола и шесть ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
rubizhansky (Рубежное)
06.07.2020 в 16:44
Заболел коронавирусом в Беларуси - пошёл против власти. 14 дней в любой момент превратятся в 15 суток))
Ответить
+2
0
Plagin (Prad)
06.07.2020 в 16:38
В Беларуси секса и вируса нет!
Ответить
+2
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
06.07.2020 в 16:35
В Беларуси нет коронавируса, Лукашенко официально заявил, так что нех.придуриваться, все на поле трактор вылечит.
Ответить
+2
0
Tom Valentine (Bolintci)
06.07.2020 в 16:32
Ха-ха, Тёма! А в дырке были "светлые"? Ты же глаза не мог открыть, вот это действительно "темные" времена были.
Ответить
+1
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
06.07.2020 в 16:20
14 днів ізоляції перетворяться на 14 днів запою?)))
Ответить
0
0
Dardolis (Первомайск)
06.07.2020 в 15:48
Опечатка "напилса Артем на своей странице в Instagram." )))))))))) ИЛИ НЕ ОПЕЧАТКА?
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.07.2020 в 15:44
От вам ставлення до людей (футболістів у т.ч.) в "успішній", як у нас багато хто вважає Білорусі. Життя та здоров'я сіроми нічого не варті. Головне: зубами вчепитися у владу і не віддавати.
Ответить
+3
0
Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 16:06
Так Бацька сказав , що білоруси перемогли коронавірус, а Мілевський хоч і білорус, але неповністю, тому його і вхопила болячка, як і Нойока з Хачеріді))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...