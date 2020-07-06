Милевский: У меня 14 дней самоизоляции, 2020 - темные времена
В Бресте сейчас не лучшая ситуация
Украинский форвард "Динамо" Брест Артем Милевский прокомментировал последние новости, которые связанные с его командой. В клубе - вспышка COVID-19.
"Передаю всем нашим привет. Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики! Ну я так понимаю, многим это параллельно! У меня +14 дней самоизоляции с сегодня. 2020 - темные времена", - написал Артем на своей странице в Instagram.
В этом сезоне на счету Милевского 23 матча, четыре гола и шесть ассистов.
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Комментарии (8)
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rubizhansky (Рубежное)
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Plagin (Prad)
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Dnepr-75 (Днiпро)
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Tom Valentine (Bolintci)
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Zapp Brannigan (Київ)
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Dardolis (Первомайск)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Dr. House (Подолье)
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