Милевский: У меня 14 дней самоизоляции, 2020 - темные времена

Украинский форвард "Динамо" Брест Артем Милевский прокомментировал последние новости, которые связанные с его командой. В клубе - вспышка COVID-19.

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"Передаю всем нашим привет. Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики! Ну я так понимаю, многим это параллельно! У меня +14 дней самоизоляции с сегодня. 2020 - темные времена", - написал Артем на своей странице в Instagram.

В этом сезоне на счету Милевского 23 матча, четыре гола и шесть ассистов.