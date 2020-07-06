Яремчук получил травму в товарищеском матче за Гент, отыграв всего 5 минут

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук получил повреждение в товарищеском матче с "Берсхотом".

Роман вышел на второй тайм, однако был заменен уже через 5 минут из-за повреждения.

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Впрочем, по информации HLN повреждения украинца не является серьезным.

Напомним, что Роман не так давно восстановился после травмы, которую получил в конце января. До того, как получил травму, Яремчук забил 17 голов в 30 матчах "Гента".