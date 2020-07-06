Ракицкий: Это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд выиграть чемпионство
Зенит оформил чемпионство
В воскресенье питерский "Зенит" досрочно оформил свой второй подряд титул чемпиона России. Своими впечатлениями от титула поделился украинский защитник команды Ярослав Ракицкий.
"Во-первых, это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд добиваться высших наград.
Но это не предел. Следующий год будет такой же. Мы будем стараться тоже стать чемпионами.
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Сегодня приятно, завтра остынем, послезавтра забудем. Будем готовиться к Кубку и к следующему сезону", - сказал Ракицкий.
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Источник:Youtube-канал Зенита
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Комментарии (9)
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York (Донецк)
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