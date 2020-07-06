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Ракицкий: Это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд выиграть чемпионство

Наши за границей
(1 голосов)

Зенит оформил чемпионство

Ракицкий: Это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд выиграть чемпионство
Новина українською

В воскресенье питерский "Зенит" досрочно оформил свой второй подряд титул чемпиона России. Своими впечатлениями от титула поделился украинский защитник команды Ярослав Ракицкий.

"Во-первых, это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд добиваться высших наград.

Но это не предел. Следующий год будет такой же. Мы будем стараться тоже стать чемпионами.

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Сегодня приятно, завтра остынем, послезавтра забудем. Будем готовиться к Кубку и к следующему сезону", - сказал Ракицкий.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (9)
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York (Донецк)
06.07.2020 в 23:31
Красава!
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0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
06.07.2020 в 23:16
Сосюра, Стус, Світличний, Литвин, - добре-добре- Жадан (графоман, як на мене) з однієї сторони, з іншої Ракицький.
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+1
-1
Pavel_ (Москва )
06.07.2020 в 23:16
Ярик красавчик, продолжай на том же уровне и в следующем сезоне, адекватные болельщики всегда стобой
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+1
-2
С.Карпович. (Ланівці)
06.07.2020 в 23:08
Зрадником бути це скоріше кара,там ти хохол,а тут юда.
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+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
06.07.2020 в 22:57
Ватан , недолегенда сепароклуба бомжей
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+2
-4
vladislav (Харьков)
06.07.2020 в 22:52
Увы, Ракицкий - это уже позавчерашний день Шахтёра и сб. Укрины...А глаза совсем печальные, не радостные от такого " счастья "...
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2020 в 22:54
Всё верно, но только без "увы".
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+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
06.07.2020 в 22:52
Ну з ким він поділився? І для чого нам його якісь там слова? Невже редакція рашка і думає, що слова якогось рашки нам українцям цікаві?.
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2020 в 22:48
Ха-ха. Редакція спеціально приводить слова цієї нікчеми, як перед цим ще однієї нікчеми( Толіка, збирача футболок) задля срачу. Поїхав, та й Славу Богу. В Україні ти нікому не потрібен. Шахтар і Збірна навпаки без тебе стали кращі, а про тебе вже й забули, що таке лишньохромосомне тут було.
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+4
-1


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