Ракицкий: Это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд выиграть чемпионство

В воскресенье питерский "Зенит" досрочно оформил свой второй подряд титул чемпиона России. Своими впечатлениями от титула поделился украинский защитник команды Ярослав Ракицкий.

"Во-первых, это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд добиваться высших наград.

Но это не предел. Следующий год будет такой же. Мы будем стараться тоже стать чемпионами.

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Сегодня приятно, завтра остынем, послезавтра забудем. Будем готовиться к Кубку и к следующему сезону", - сказал Ракицкий.