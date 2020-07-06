Гол Кравца помог Кайсериспору обыграть Бешикташ

В понедельник 6 июля в Турции состоялся матч 30-го тура местной Суперлиги, в котором "Кайсериспор" Артема Кравца принимал "Бешикташ".

Украинец вышел в стартовом составе и забил третий гол своей команды на 86-й минуте матча, а еще через минуту Артем был заменен.

В итоге, "Кайсериспор" победил со счетом 3:1.

Отметим, что это уже 6-й гол украинца в 17 матчах чемпионата. Также на его счету 1 ассист.