  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гол Кравца помог Кайсериспору обыграть Бешикташ
В тренде

Гол Кравца помог Кайсериспору обыграть Бешикташ

Наши за границей
(1 голосов)

6-й гол украинца в сезоне

Гол Кравца помог Кайсериспору обыграть Бешикташ
Новина українською

В понедельник 6 июля в Турции состоялся матч 30-го тура местной Суперлиги, в котором "Кайсериспор" Артема Кравца принимал "Бешикташ".

Украинец вышел в стартовом составе и забил третий гол своей команды на 86-й минуте матча, а еще через минуту Артем был заменен.

В итоге, "Кайсериспор" победил со счетом 3:1.

Отметим, что это уже 6-й гол украинца в 17 матчах чемпионата. Также на его счету 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Бешикташ (Стамбул) Кайсериспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...