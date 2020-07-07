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Метревели: Смалийчук и Козловский дружат, отдыхают вместе. Здесь поднят хороший хайп

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Информационная волна действительно мощная

Метревели: Смалийчук и Козловский дружат, отдыхают вместе. Здесь поднят хороший хайп
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Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказал свои мысли относительно конфликта между львовскими "Рухом" и "Карпатами".

"Я знаю, что Смалийчук и Козловский дружат, отдыхают вместе. Поэтому здесь поднят хороший хайп, но проблема в том, что эта ситуация "Карпатам" никак не помогла. Хотя могла бы помочь, если бы все было сделано по-другому. Если бы Григорий Петрович обратился в УПЛ, и там централизовано помогли бы "Карпатам". Перечислили бы деньги УПЛ, а Лига уже передала бы эти деньги "Карпатам". Это было бы корректно.

Нужно было делать это через УПЛ, которая заинтересована в том, чтобы все команды доиграли чемпионат. Олегу не нужно было бы от этого отказываться, спокойно бы сработали с УПЛ и доиграли бы чемпионат. Пока Олег и Григорий мерялись приборами, проиграли от этого "Карпаты"., - сказал Метревели.

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В статье: Михаил Метревели Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский Олег Смалийчук
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Источник:
ТК Футбол

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