Лунин: Про пенальти предпочту не говорить, чтобы не вспугнуть удачу
Украинец взял пенальти в недавнем матче с Кадисом
Украинский кипер "Овьедо" Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды в 38-м туре Сегунды против "Кадиса" (0:2), в котором Андрей отбил пенальти.
"Команда находится в тонусе и хорошо работает, игроки объединены целью хорошо закончить сезон, который был тяжелым и несбалансированным. Мы хотим побеждать, а не просто набирать очки.
В Кадисе мы неплохо защищалась, но из-за двух ошибок поплатились очками.
Я чувствую себя хорошо, я не делаю ничего особенного при пробитии пенальти. Это вопрос, о котором я предпочитаю не говорить, чтобы не вспугнуть удачу. В каждой такой ситуации я думаю, анализирую и работаю по-своему", - сказал Лунин в комментарии AS.