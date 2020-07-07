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Лунин: Про пенальти предпочту не говорить, чтобы не вспугнуть удачу

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Украинец взял пенальти в недавнем матче с Кадисом

Лунин: Про пенальти предпочту не говорить, чтобы не вспугнуть удачу
Новина українською

Украинский кипер "Овьедо" Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды в 38-м туре Сегунды против "Кадиса" (0:2), в котором Андрей отбил пенальти.

"Команда находится в тонусе и хорошо работает, игроки объединены целью хорошо закончить сезон, который был тяжелым и несбалансированным. Мы хотим побеждать, а не просто набирать очки.

В Кадисе мы неплохо защищалась, но из-за двух ошибок поплатились очками.

Я чувствую себя хорошо, я не делаю ничего особенного при пробитии пенальти. Это вопрос, о котором я предпочитаю не говорить, чтобы не вспугнуть удачу. В каждой такой ситуации я думаю, анализирую и работаю по-своему", - сказал Лунин в комментарии AS.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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