Малиновский вошел в сборную 30-го тура Серии А по версии WhoScored
Руслан продолжает зажигать в Италии
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 30-го тура Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
В отчетном туре "Аталанта" обыграла "Кальяри" со счетом 1:0, а Малиновский заработал пенальти, с которого и был забит единственный гол.
Руслан получил от WhoScored самую высокую оценку в поединке (8.3) и был назван игроком матча, а также попал в символическую сборную по итогам тура.
Также напомним, что в текущем сезоне 27-летний украинец сыграл за "Аталанту" 35 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
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