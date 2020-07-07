Малиновский вошел в сборную 30-го тура Серии А по версии WhoScored

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 30-го тура Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

В отчетном туре "Аталанта" обыграла "Кальяри" со счетом 1:0, а Малиновский заработал пенальти, с которого и был забит единственный гол.

Руслан получил от WhoScored самую высокую оценку в поединке (8.3) и был назван игроком матча, а также попал в символическую сборную по итогам тура.

Также напомним, что в текущем сезоне 27-летний украинец сыграл за "Аталанту" 35 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.