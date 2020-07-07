Ближайший матч брестского Динамо перенесен из-за коронавируса
На выходных Динамо не сыграет
Календарный матч 17 тура чемпионата Беларуси, в котором "Динамо" (Брест) должен был 10 июля сыграть со "Слуцком", перенесен на 12 августа.
При переносе местная федерация футбола руководствовалась пунктом регламента про перенос "в случае форс-мажорных обстоятельств".
Напомним, что в "Динамо" произошла вспышка заболевания коронавирусом. Среди зараженных и три украинца команды – Александр Нойок, Артем Милевский и Евгений Хачериди.
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Источник:АБФФ
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