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Ближайший матч брестского Динамо перенесен из-за коронавируса

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На выходных Динамо не сыграет

Ближайший матч брестского Динамо перенесен из-за коронавируса
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Календарный матч 17 тура чемпионата Беларуси, в котором "Динамо" (Брест) должен был 10 июля сыграть со "Слуцком", перенесен на 12 августа.

При переносе местная федерация футбола руководствовалась пунктом регламента про перенос "в случае форс-мажорных обстоятельств".

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Напомним, что в "Динамо" произошла вспышка заболевания коронавирусом. Среди зараженных и три украинца команды – Александр Нойок, Артем Милевский и Евгений Хачериди.

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Александр Нойок СФК Слуцк Динамо (Брест) коронавирус
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Источник:
АБФФ

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