Милевский и Слюсар - в сборной 16 тура чемпионата Беларуси
Коронавирусу на зло
Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский попал в символическую сборную 16 тура чемпионата Беларуси.
Отметим, что в отчетном туре "Динамо-Брест" на выезде сыграло вничью со "Смолевичами" (3:3), а украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.
Уже после матча появилась информация, что Артем заразился коронавирусом.
Также в сборную тура попал украинский форвард "Славии" Максим Слюсар, который оформил дубль в матче со "Слуцком" (3:1).
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yurybublov
08.07.2020 в 00:08
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