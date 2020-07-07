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Милевский и Слюсар - в сборной 16 тура чемпионата Беларуси

Наши за границей
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Коронавирусу на зло

Милевский и Слюсар - в сборной 16 тура чемпионата Беларуси
Новина українською

Украинский форвард бресткого "Динамо" Артем Милевский попал в символическую сборную 16 тура чемпионата Беларуси.

Отметим, что в отчетном туре "Динамо-Брест" на выезде сыграло вничью со "Смолевичами" (3:3), а украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.

Уже после матча появилась информация, что Артем заразился коронавирусом.

Также в сборную тура попал украинский форвард "Славии" Максим Слюсар, который оформил дубль в матче со "Слуцком" (3:1).

Милевский и Слюсар - в сборной 16 тура чемпионата Беларуси - изображение 1

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В статье: Артем Милевский Славия (Мозырь) Динамо (Брест) Максим Слюсар
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