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Избавиться от легионеров. Украинцы отреагировали на дисквалификацию за договорные матчи

Наши за границей
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Скандал с Армении

Избавиться от легионеров. Украинцы отреагировали на дисквалификацию за договорные матчи
Новина українською

Трое украинцев-легионеров ереванского "Локомотива" со второй по силе лиги Армении отреагировали в разговоре с телеканалом Футбол на решение об их дисквалификации за договорные матчи.

Дмитрий Копытов вспомнил, что в тот день после тренировки приехал домой.

Меня набрал наш клубный фотограф и сказал, что нас отстранили. Сначала были шокированы. Как они выбирали людей, которых нужно дисквалифицировать, а также сроки устранения от футбола? Я посмотрел списки, там все легионеры! Подписывали, чтобы избавиться легионеров.

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Копали под нас что-то, именно под нашу команду, - говорит Игорь Быковский, другой игрок "Локомотива". - Нас не хотели впускать в высшую лигу. Команда "Ван" сыграла 2-го числа. Получается, что нашу игру перенесли на 4-е, а они сыграли 2-го.

А 3 июля нам заявляют, что чемпионат остановлено, как раз когда они на первом месте! У них президент в федерации футбола Армении участвует. А по какому принципу составлялся список? Может наугад, я не знаю. Там есть хоть один русский? Я что-то не видел.

Еще один игрок того же Локомотива Ярослав Ясницкий уверяет, что команда никогда не играла договорные матчи.

Мы не могли о таком подумать. Федерация футбола запятнала мое имя не только в Армении, но и в Украине.

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В статье: договорные матчи чемпионат Армении
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Источник:
ТК Футбол

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