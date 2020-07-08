Избавиться от легионеров. Украинцы отреагировали на дисквалификацию за договорные матчи
Скандал с Армении
Трое украинцев-легионеров ереванского "Локомотива" со второй по силе лиги Армении отреагировали в разговоре с телеканалом Футбол на решение об их дисквалификации за договорные матчи.
Дмитрий Копытов вспомнил, что в тот день после тренировки приехал домой.
Меня набрал наш клубный фотограф и сказал, что нас отстранили. Сначала были шокированы. Как они выбирали людей, которых нужно дисквалифицировать, а также сроки устранения от футбола? Я посмотрел списки, там все легионеры! Подписывали, чтобы избавиться легионеров.
Копали под нас что-то, именно под нашу команду, - говорит Игорь Быковский, другой игрок "Локомотива". - Нас не хотели впускать в высшую лигу. Команда "Ван" сыграла 2-го числа. Получается, что нашу игру перенесли на 4-е, а они сыграли 2-го.
А 3 июля нам заявляют, что чемпионат остановлено, как раз когда они на первом месте! У них президент в федерации футбола Армении участвует. А по какому принципу составлялся список? Может наугад, я не знаю. Там есть хоть один русский? Я что-то не видел.
Еще один игрок того же Локомотива Ярослав Ясницкий уверяет, что команда никогда не играла договорные матчи.
Мы не могли о таком подумать. Федерация футбола запятнала мое имя не только в Армении, но и в Украине.