Инфицированный Милевский поддерживает форму дома
Коронавирус - не помеха для тренировок
Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский, который заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, активно тренируется дома.
В своем Инстаграме Артем опубликовал фото на велотренажере, подписав снимок - "На домашних".
Напомним, что ранее сообщалось о том, что все три украинца Бреста заразились коронавирусом. Кроме Арптема заболели и Александр Нойок с Евгением Хачериди.
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