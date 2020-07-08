Инфицированный Милевский поддерживает форму дома

Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский, который заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, активно тренируется дома.

В своем Инстаграме Артем опубликовал фото на велотренажере, подписав снимок - "На домашних".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что все три украинца Бреста заразились коронавирусом. Кроме Арптема заболели и Александр Нойок с Евгением Хачериди.