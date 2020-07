Ярмоленко и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи с Бернли и Ньюкаслом

Сегодня в Англии будут сыграны 4 матча 32-го тура АПЛ.

В двух из них в стартовых составах своих команд выйдут украинцы.

Так, Андрей Ярмоленко выйдет в старте "Вест Хэма" на матч с "Бернли", а игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко с первых минут начнет поединок с "Нюкаслом".

Отметим, что оба матча начнутся в 20:00.

Yarmolenko starts and Haller is back in the squad ⚒



Our line-up for #WHUBUR... pic.twitter.com/V0L6TOq4Vl