Украинский защитник стал игроком белорусского Торпедо-БелАЗ
Очередной украинец в Беларуси
Белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" подписал контракт с украинским защитником Эрнестом Астаховым.
Условия соглашения с 21-летним игроком клуб не афиширует.
Напомним, что в Украине футболист ранее выступал за "Никополь" и "Кремень". В нынешнем сезоне провел за "Кремень" 7 матчей.
Также отметим, что на данный момент "Торпедо-БелАЗ" занимает 6-е место в туринрной таблице Высшей лиги Беларуси.
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