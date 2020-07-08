Украинский защитник стал игроком белорусского Торпедо-БелАЗ

Белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" подписал контракт с украинским защитником Эрнестом Астаховым.

Условия соглашения с 21-летним игроком клуб не афиширует.

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Напомним, что в Украине футболист ранее выступал за "Никополь" и "Кремень". В нынешнем сезоне провел за "Кремень" 7 матчей.

Также отметим, что на данный момент "Торпедо-БелАЗ" занимает 6-е место в туринрной таблице Высшей лиги Беларуси.