Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Сампдорией

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 31-го тура Серии А с "Сампдорией".

Украинец остался в запасе.

Отметим, что поединок начнется в 22:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.