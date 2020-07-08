Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Сампдорией
Ротация от Гасперини
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 31-го тура Серии А с "Сампдорией".
Украинец остался в запасе.
Отметим, что поединок начнется в 22:45.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
La nostra formazione!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 8, 2020
???? Here's your #StartingXI for #AtalantaSamp!
⠀#GoAtalantaGo ⚫️???? #SerieATIM pic.twitter.com/rqBdjlmpgP
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