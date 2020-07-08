Овьедо победил Лас-Пальмас, Лунин пропустил один гол
Овьедо улучшает свое положение
На вратарской позиции Хосе Сиганда не применяет ротацию. Несмотря на плотный график, пост номер один остается за Андреем Луниным.
Украинец уверенно руководит обороной и "Овьедо", как показывает практика, пропускает уже не так часто, как раньше. В последних шести матчах – только четыре гола. С учетом сегодняшнего, который влетел в сетку ворот украинца после плотного удара с места из пределов штрафной зоны от Рубена Кастро.
Но это произошло уже тогда, когда "Овьедо" вел в счете 2:0. Кроме этого момента, в створ ворот украинца были нанесены еще три удара различной сложности. Лунин сработал неплохо и свой вклад в эту победу сделал.
До конца чемпионата еще три матча.
Сегунда. 39-й тур
"Овьедо" - "Лас-Пальмас" 2:1
Голы: Ортуньо 30, Марко Сангалли 50 - Рубен Кастро 68