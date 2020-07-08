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Овьедо победил Лас-Пальмас, Лунин пропустил один гол

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Овьедо улучшает свое положение

Овьедо победил Лас-Пальмас, Лунин пропустил один гол
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На вратарской позиции Хосе Сиганда не применяет ротацию. Несмотря на плотный график, пост номер один остается за Андреем Луниным.

Украинец уверенно руководит обороной и "Овьедо", как показывает практика, пропускает уже не так часто, как раньше. В последних шести матчах – только четыре гола. С учетом сегодняшнего, который влетел в сетку ворот украинца после плотного удара с места из пределов штрафной зоны от Рубена Кастро.

Но это произошло уже тогда, когда "Овьедо" вел в счете 2:0. Кроме этого момента, в створ ворот украинца были нанесены еще три удара различной сложности. Лунин сработал неплохо и свой вклад в эту победу сделал.

До конца чемпионата еще три матча.

Овьедо победил Лас-Пальмас, Лунин пропустил один гол - изображение 1

Сегунда. 39-й тур
"Овьедо" - "Лас-Пальмас" 2:1
Голы: Ортуньо 30, Марко Сангалли 50 - Рубен Кастро 68

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В статье: Сегунда Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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