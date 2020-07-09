Малиновский отдал ассист во втором матче подряд
Украинец снова отличился голевым действием
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский отдал голевую передачу в матче 31-го тура Серии А с "Сампдорией" (2:0).
Украинец вышел на замену на 69-й минуте, спустя 6 минут отдал голевой пас на Толои, который открыл счет.
Отметим, что Руслан отдает ассист во втором матче подряд – в прошлом туре украинец заработал пенальти в матче с "Кальяри" (1:0).
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