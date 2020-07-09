Ярмоленко получил одну из самых высоких оценок в составе Вест Хэм за матч с Бернли

Андрей Ярмоленко, вингер правого фланга английского "Вест Хэм" и национальной сборной Украины сыграл матч АПЛ, в котором его команда уступила 0:1.

"Ярма" вышел в старте и провел на поле 62 минуты - тренер Мойес его заменил. За свои действия от аналитиков WhoScored получил оценку 6.95 (общекомандная в "Вест Хэм" - 6.79).

Украинец 46 раз был с мячом, выполнил 30 передач (из них 23 точные, то есть 77%), 2 его пасы были ключевыми.

С 5 попыток обыгрыша соперников 3 были успешными и это третий показатель среди игроков обеих команд. Еще три раза Ярмоленка успешно обходил соперник на его фланге в составе "Бернли" Дуайт МакНил.

Еще 5 раз Андрей шел в отбор, 2 попытки были удачными. Также однажды Ярмоленко совершил перехват.