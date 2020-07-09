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Две подачи угловых - два гола. WhoScored дал оценку игре Руслана Малиновского

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В матче Серии А с Сампдорией

Две подачи угловых - два гола. WhoScored дал оценку игре Руслана Малиновского
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Атакующий полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский провел менее получаса на поле в матче своей "Аталанты" с "Сампдорией" (2:0).

Украинец вышел на замену на 69 минуте. А уже через 6 минут после его навеса с углового отличился Рафаэль Толои.

Эксперты WhoScored поставили Руслану оценку 6.85 при общекомандном балле "богини" 7.10.

Сам Малиновский за матч нанес один неточный удар по воротам "Сампдории", отдал 1 ключевой пас.

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27 раз украинец встречался с мячом, выполнил 17 передач из них 14 - точные (82%).

Дважды Руслан шел в обводку, выиграл одну дуэль на втором этаже в обороне, совершил один вынос мяча, подал 3 угловые (точность - 67%).

За проведенное на поле время Руслан ни разу не нарушил правила. Однажды соперник отобрал у него мяч.

Две подачи угловых - два гола. WhoScored дал оценку игре Руслана Малиновского - изображение 1

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя) WhoScored
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