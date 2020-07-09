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Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси

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Артем отдал ассист и заработал пенальти

Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси
Новина українською

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси по версии статистической компании InStat.

Отметим, что в отчетном туре "Динамо-Брест" на выезде сыграло вничью со "Смолевичами" (3:3), а украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.

Также Артем чуть ранее попал и в символическую сборную отчетного тура.

Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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