Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси
Артем отдал ассист и заработал пенальти
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси по версии статистической компании InStat.
Отметим, что в отчетном туре "Динамо-Брест" на выезде сыграло вничью со "Смолевичами" (3:3), а украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.
Также Артем чуть ранее попал и в символическую сборную отчетного тура.
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