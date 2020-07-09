Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси по версии статистической компании InStat.

Отметим, что в отчетном туре "Динамо-Брест" на выезде сыграло вничью со "Смолевичами" (3:3), а украинский форвард сделал голевую передачу и заработал спасительный пенальти.

Также Артем чуть ранее попал и в символическую сборную отчетного тура.