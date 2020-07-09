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Чигринский близок к продлению контракта с АЕКом

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Украинец вернулся в обойму

Чигринский близок к продлению контракта с АЕКом
Новина українською

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, скорее всего, продлит контракт со своим нынешним клубом.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца сезона и украинец подумывал об уходе, так как не всегда получал место в стартовом составе.

Впрочем, ситуация изменилась с уходом центрбека Огнена Враньеса, и теперь Дмитрий чаще попадает в основу.

Интересно, что в контракте Чигринского есть пункт об автоматической пролонгации соглашения в случае, если футболист сыграет 25 матчей за сезон. Сейчас на счету Дмитрия 22 поединка (забил 2 гола), и поэтому договор может быть просто продлен автоматически.

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Впрочем, стороны по окончанию сезона все равно сядут за стол переговоров, чтобы обсудить нюансы и сроки нового соглашения.

Ожидается, что в финансовом плане условия игрока не изменятся – он будет зарабатывать 400 тысяч евро в год, но при этом футболист хочет получить контракт на два года, а не на один, как ранее предлагал клуб.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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Источник:
enwsi.gr

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