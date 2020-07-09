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Гол Романа Зозули помог Альбасете уйти от поражения в матче со Спортингом

Наши за границей
(2 голосов)

Удачный день наших за границей

Гол Романа Зозули помог Альбасете уйти от поражения в матче со Спортингом
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На самом деле, это был очень классный матч в исполнении Романа Зозули. Можно сказать, выдающийся. Роман в ходе матча нанес шесть ударов по воротам, открываясь практически под все передачи с фланга.

Собственно, партнеры понимали и чувствовали заряженность украинца на гол и этими передачами его снабжали стабильно. В одном из эпизодов в середине второго тайма он забил, однако гол отменили из-за минимального офсайда. В том эпизоде ​​Роман еще и вколотил коленом в штангу, так что спортивной злости не было предела.

Гол Романа Зозули помог Альбасете уйти от поражения в матче со Спортингом - изображение 1

Она, наконец, выплеснулась в результативное действие. На 69-й минуте Альваро Хименес выполнил очередную фланговую передачу с прицелом на голову Романа, и Зозуля в этот раз забил легитимно.

Так счет стал 1:1 и больше не менялся. Хотя еще в одном из эпизодов Роман очередным ударом головой целил под стойку, но голкипера не переиграл. 1:1 – борьба за выживание продолжается и эта борьба весьма напряженная.

Сегунда. 39-й тур
"Альбасете" - "Спортинг" 1:1
Голы: Роман Зозуля 69 - Айтор Гарсия 22

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В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Альбасете (Испания) Сегунда
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Комментарии (5)
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adidas77 (Cумы)
10.07.2020 в 00:08
Роман красава !!! Как же он здорово находит позицию,для ударов головой!
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 22:31
Браво Роман ! Браво патриот !
Ответить
+10
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 22:59
Интересно, сколько лишнехромосомных минусов тебе поставят?
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+7
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 23:07
Все, которые здесь есть
+6
0
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 23:28
Их так легче сгруппировать , а потом послать...
+3
0


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