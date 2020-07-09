Гол Романа Зозули помог Альбасете уйти от поражения в матче со Спортингом

На самом деле, это был очень классный матч в исполнении Романа Зозули. Можно сказать, выдающийся. Роман в ходе матча нанес шесть ударов по воротам, открываясь практически под все передачи с фланга.

Собственно, партнеры понимали и чувствовали заряженность украинца на гол и этими передачами его снабжали стабильно. В одном из эпизодов в середине второго тайма он забил, однако гол отменили из-за минимального офсайда. В том эпизоде ​​Роман еще и вколотил коленом в штангу, так что спортивной злости не было предела.

Она, наконец, выплеснулась в результативное действие. На 69-й минуте Альваро Хименес выполнил очередную фланговую передачу с прицелом на голову Романа, и Зозуля в этот раз забил легитимно.

Так счет стал 1:1 и больше не менялся. Хотя еще в одном из эпизодов Роман очередным ударом головой целил под стойку, но голкипера не переиграл. 1:1 – борьба за выживание продолжается и эта борьба весьма напряженная.

Сегунда. 39-й тур

"Альбасете" - "Спортинг" 1:1

Голы: Роман Зозуля 69 - Айтор Гарсия 22