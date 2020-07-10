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Как Роман Зозуля прервал сухую серию из 23 матчей. ВИДЕО

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Форвард Альбасете наконец отметился голом

Как Роман Зозуля прервал сухую серию из 23 матчей. ВИДЕО
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча второго дивизиона чемпионата Испании Альбасете - Спортинг (Хихон), в котором Роману Зозуле наконец удалось прервать крайне длинную сухую серию. Украинский форвард во втором тайме сравнял счет, замкнув подачу головой. Таким образом его команда избежали поражения - поединок завершился ничьей 1:1. Альбасете завис над зоной вылета - отрыв от 19-го места составляет всего одно очко.

Добавим, что последний раз Зозуля забивал еще в ноябре прошлого года. В целом его сухая серия длилась более 1900 минут. Этот гол - четвертый для Романа в текущем сезоне. Для сравнения в прошлом чемпионате он забил 11 мячей.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете
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