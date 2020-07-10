Сергей Ребров попал в рейтинг 23 форвардов Тоттенхэма в 21 веке

Украинский экс-футболист Сергей Ребров, который сейчас является наставником венгерского "Ференцвароша", во времена своей футбольной карьеры в 2000-2004 годах выступал в английском "Тоттенхэме".

Он был подписан "шпорами" у "Динамо" за 11 млн фунтов стерлингов. Сергей провел за лондонскую команду 75 матчей и забил 15 голов.

Британское издание Squawka составило рейтинг из 23 нападающих команды в XXI веке и украинец занял в нем 21 позицию. Вот что пишут о Реброве:

На рубеже веков "шпоры" были клубом-середнячком АПЛ. И каким-то образом им удалось подписать у "Динамо" дорогой контракт Сергея Реброва. Рядом с Андреем Шевченко в Киеве он сформировал одну из лучших атакующих линий в Европе. Но в АПЛ Ребров провалился.

На первой позиции в рейтинге Squawka Харри Кейн, 2 - Димитар Бербатов, 3 - Робби Кин, 4 - Жермейн Дефо, 5 - Тедди Шерингем.