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Сергей Ребров попал в рейтинг 23 форвардов Тоттенхэма в 21 веке

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Правда, на одной из последних позиций

Сергей Ребров попал в рейтинг 23 форвардов Тоттенхэма в 21 веке
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Украинский экс-футболист Сергей Ребров, который сейчас является наставником венгерского "Ференцвароша", во времена своей футбольной карьеры в 2000-2004 годах выступал в английском "Тоттенхэме".

Он был подписан "шпорами" у "Динамо" за 11 млн фунтов стерлингов. Сергей провел за лондонскую команду 75 матчей и забил 15 голов.

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Британское издание Squawka составило рейтинг из 23 нападающих команды в XXI веке и украинец занял в нем 21 позицию. Вот что пишут о Реброве:

На рубеже веков "шпоры" были клубом-середнячком АПЛ. И каким-то образом им удалось подписать у "Динамо" дорогой контракт Сергея Реброва. Рядом с Андреем Шевченко в Киеве он сформировал одну из лучших атакующих линий в Европе. Но в АПЛ Ребров провалился.

На первой позиции в рейтинге Squawka Харри Кейн, 2 - Димитар Бербатов, 3 - Робби Кин, 4 - Жермейн Дефо, 5 - Тедди Шерингем.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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