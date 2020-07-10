Определен календарь чемпионата Бельгии для клубов украинцев Соболя, Яремчука и Макаренко
А еще Безуса и Пластуна
Футболисты национальной сборной Украины, которые выступают в Бельгии, узнали расписание матчей чемпионата страны сезона-2020/2021.
Первым из украинцев в новом турнире сможет сыграть защитник "Брюгге" Эдуард Соболь.
В первом туре 8 августа его команда дома примет "Шарлеруа" (начало матча - в 17.30 по киевскому времени).
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9 августа в бой пойдут Романы Безус и Яремчук, а также Игорь Пластун. Их "Гент" на выезде сразится с "Антверпеном" (19.15).
В этот же день, но в 21.45, свой первый поединок проведет "Кортрейк" Евгения Макаренко. Его команда будет ждать гостей из "Эйпена".
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Источник:УАФ
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