Определен календарь чемпионата Бельгии для клубов украинцев Соболя, Яремчука и Макаренко

Футболисты национальной сборной Украины, которые выступают в Бельгии, узнали расписание матчей чемпионата страны сезона-2020/2021.

Первым из украинцев в ​​новом турнире сможет сыграть защитник "Брюгге" Эдуард Соболь.

В первом туре 8 августа его команда дома примет "Шарлеруа" (начало матча - в 17.30 по киевскому времени).

9 августа в бой пойдут Романы Безус и Яремчук, а также Игорь Пластун. Их "Гент" на выезде сразится с "Антверпеном" (19.15).

В этот же день, но в 21.45, свой первый поединок проведет "Кортрейк" Евгения Макаренко. Его команда будет ждать гостей из "Эйпена".