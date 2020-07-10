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На Романа Зозулю после матча Альбасете бросился соперник

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец ответил

На Романа Зозулю после матча Альбасете бросился соперник
Новина українською

После матча испанской Сегунды "Альбасете" - "Спортинг" Хихон (1:1) вчера вечером произошло столкновение между украинским нападающим хозяев Романом Зозулей и защитником гостей Франсиско Молинеро.

В концовке матча Молинеро в игровом эпизоде ​​досталось головой в челюсть от Романа Зозули. Защитника по этой причине на 83 минуте пришлось заменить. Зозуля же считал, что соперник симулирует, пишет Mundo Deportivo.

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После матча Молинеро выбежал на поле и бросился к украинцу. Обоих разняли другие игроки, однако Роман таки зацепил Франсиско по лицу.

Наставник "Спортинга" Мирослав Джукич выразил сожаление по поводу драки после матча и отметил, что Молинеро и Зозуля ссорились на протяжении всего матча.

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Комментарии (2)
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Алекс1955 (Донецк)
10.07.2020 в 15:43
Тоесть, как я понял, врезал снова в челюсть?
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аалекс ( Крым)
10.07.2020 в 15:24
Повезло Молинеро, что Зозуля ноги не подключил.
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