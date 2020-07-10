На Романа Зозулю после матча Альбасете бросился соперник
Украинец ответил
После матча испанской Сегунды "Альбасете" - "Спортинг" Хихон (1:1) вчера вечером произошло столкновение между украинским нападающим хозяев Романом Зозулей и защитником гостей Франсиско Молинеро.
В концовке матча Молинеро в игровом эпизоде досталось головой в челюсть от Романа Зозули. Защитника по этой причине на 83 минуте пришлось заменить. Зозуля же считал, что соперник симулирует, пишет Mundo Deportivo.
После матча Молинеро выбежал на поле и бросился к украинцу. Обоих разняли другие игроки, однако Роман таки зацепил Франсиско по лицу.
Наставник "Спортинга" Мирослав Джукич выразил сожаление по поводу драки после матча и отметил, что Молинеро и Зозуля ссорились на протяжении всего матча.