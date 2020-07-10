Андрей Ярмоленко: Мне нужно играть намного лучше. Нужно много работать

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился мыслями насчет игровой формы и результатов "молотобойцев".

"С "Бернли" мы провели плохой матч. Мы можем играть лучше, мы это знаем и должны показать это в нашей следующей игре. Я тоже сыграл плохо. Мне нужно играть намного лучше. Я знаю это. Наш тренер тоже знает, как я могу играть. Мне просто нужно много работать и постараться выиграть каждую предстоящею встречу.

"Норвич" – хорошая команда. Очень удивительно, что они на дне турнирной таблицы. Но нам не нужно думать о ситуации в "Норвиче". Мы должны думать о нашей собственной игре. Мы знаем, что нам нужно делать. Если мы будем играть хорошо, мы победим, нам нужны эти три очка.

В раздевалке всегда хорошая атмосфера. Мы стараемся каждый день усердно работать. Но каждому игроку грустно из-за нашей текущей ситуации, потому что этот сезон не прошел хорошо для нас. Теперь у нас есть шанс показать друг другу, что мы команда. Мы должны поддерживать друг друга. Надеюсь, мы останемся в премьер-лиге и будем играть намного лучше в следующем году.

Не хочу говорить, сколько голов или ассистов я хочу оформить в оставшейся части сезона. Для меня более важно, чтобы моя команда выиграла игру. Когда моя команда выигрывает матчи, а я хорошо играю, это делает меня счастливым. Футбол – моя жизнь, я очень рад играть. Но когда вы проигрываете, вы должны сидеть и думать о своей игре, об игре вашей команды, о том, что вы сделали неправильно, какие у вас были ошибки.

Мы не были идеальными после возобновления АПЛ, но мы и не были плохими. Мы победили "Челси", это был хороший результат для нас. Наша проблема в этом сезоне была в том, что мы хорошо играли с большими командами, а нам нужно играть намного лучше и с такими командами, как "Бернли". Мы должны сделать все намного лучше. Мы можем играть лучше, мы знаем это и должны показать это в нашей следующей игре", – рассказал Андрей Ярмоленко.