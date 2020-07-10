Украинец Юсов сменил команду в Беларуси

Украинский нападающий Дмитрий Юсов подписал контракт с белорусским клубом "Ислочь".

В своей конвой команде украинец будет играть под №31.

До недавнего времени еападающий играл за "Торпедо-БелАЗ", но в начале июля разорвал контракт с клубом по соглашению сторон.

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В текущем сезоне чемпионата Беларуси Дмитрий провел 12 матчей, забил 1 гол.

Дмитрий Юсов является воспитанником запорожского футбола. Форвард известен своими выступлениями "Металлург" и "Металлург-2". Также украинец защищал цвета таких клубов как "Гранит", "Дачия" и "Слуцк".