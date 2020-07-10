Украинец Юсов сменил команду в Беларуси
Отныне форвард будет играть за Ислочь
Украинский нападающий Дмитрий Юсов подписал контракт с белорусским клубом "Ислочь".
В своей конвой команде украинец будет играть под №31.
До недавнего времени еападающий играл за "Торпедо-БелАЗ", но в начале июля разорвал контракт с клубом по соглашению сторон.
Читайте такжеЭкс-хавбек Зари Силас перешел в минское Динамо
В текущем сезоне чемпионата Беларуси Дмитрий провел 12 матчей, забил 1 гол.
Дмитрий Юсов является воспитанником запорожского футбола. Форвард известен своими выступлениями "Металлург" и "Металлург-2". Также украинец защищал цвета таких клубов как "Гранит", "Дачия" и "Слуцк".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ислочь
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...