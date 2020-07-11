Малиновский: Буду готов на матч с Ювентусом
Руслан успел вовремя восстановиться
Руслан Малиновский успел залечить колено накануне игры "Аталанты" с "Ювентусом".
"Действительно, в четверг я не тренировался. В матче с Сампдорией в одном из стыков зацепили мое колено, и на следующий день чуть беспокоила боковая связка.
Прошел все необходимые восстановительные процедуры, и вчера уже работал с командой. Так что все хорошо, выезжаем в Турин на игру с Ювентусом. Такие топовые матчи пропускать нельзя. Думаю, будет интересный поединок. Юве — лидер, но и мы сейчас неплохо играем", – цитирует Малиновского Команда №1.
"Ювентус" примет "Аталанту" сегодня, 11 июля. Матч стартует в 22:45.
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Источник:zbirna.com
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