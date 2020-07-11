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Малиновский: Буду готов на матч с Ювентусом

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Руслан успел вовремя восстановиться

Малиновский: Буду готов на матч с Ювентусом
Новина українською

Руслан Малиновский успел залечить колено накануне игры "Аталанты" с "Ювентусом".

"Действительно, в четверг я не тренировался. В матче с Сампдорией в одном из стыков зацепили мое колено, и на следующий день чуть беспокоила боковая связка.

Прошел все необходимые восстановительные процедуры, и вчера уже работал с командой. Так что все хорошо, выезжаем в Турин на игру с Ювентусом. Такие топовые матчи пропускать нельзя. Думаю, будет интересный поединок. Юве — лидер, но и мы сейчас неплохо играем", – цитирует Малиновского Команда №1.

"Ювентус" примет "Аталанту" сегодня, 11 июля. Матч стартует в 22:45.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
zbirna.com
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