Украинский хавбек о скандале в Армении: Таблицу чемпионата изменили, а наши фамилии на сайте федерации пропали

Украинский полузащитник армянского клуба "Масис" Дмитрий Климаков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией и договорными матчами.

Напомним, В Армении из-за грандиозного скандала пришлось преждевременно закончить чемпионат во второй по силе лиге. Причиной стали договорные матчи и участие в этом 58 человек, среди них футболисты, инвесторы, функционеры и тренеры клубов "Арагац", "Локомотив", "Торпедо" и "Масис". Среди дисквалифицированных 25 украинцев.

"Не было никаких предпосылок для такого скандала. Для нас эта новость стала, как снег на голову. Утром кто-то зашел в интернет и озвучил информацию, что нас дисквалифицировали за договорные матчи. На сайте Федерации было написано, что какие-то команды будут дисквалифицированы на два года, какие-то игроки получат бан на занятие футболом, никто не мог понять, что происходит.

Это случилось после очередного тура. Все мысленно готовились к следующей игре, расписали тренировочную программу. А вскоре появились фамилии. Очень был удивлен, увидев свою фамилию в списке дисквалифицированных. Также написали, что я являюсь не только футболистом, но и неофициальным акционером клуба и владельцем 17% акций.

Это якобы и повлияло на мою дисквалификацию. Хотя, понятно, что все это бред, высосанный из пальца. Многие понимают, что эта ситуация во многом связана с борьбой за первое место в лиге, которое дает право играть в элите.

Нам Федерация не предоставила никаких фактов. Интересно, что для того, чтобы получить хоть какое-то резюме дела, с нас Федерация требует деньги. Они прислали нам письмо, где прямо говорятся, что если вам надо решение по клубу, то это стоит около 200 долларов. Наши юристы заявляют, что эти денежные сборы являются незаконными, ведь в суде все равно они будут обязаны показать резолюционную часть.

Недавно мы встречались с нашими юристами. Намерены дойти до ФИФА и УЕФА. Нас обвинили без всяких доказательств. Запятнали наше имя, и мы намерены его очистить. Более того, мы будем требовать отставки президента федерации, который без всяких оснований опорочил на весь мир наши имена. Лично я не могу понять, что мне вменяют – продажу матчей, договоренности по матчам или то, что я якобы финансирую клуб.

Сегодня, 10 июля, мы обратили внимание на то, что таблицу чемпионата на сайте Федерации изменили. Если после последнего тура там на первом месте был указан "Ван", то сейчас снова "Локомотив". Нигде нельзя найти информацию о последнем туре, якобы он и не игрался вовсе. Пропала и статья из раздела "Новости" с нашими фамилиями. Непонятно, что происходит.

Не хочу делать каких-то громких заявлений, но подозрительно, что в списке лишь украинцы. Удивило, что множество игроков, которые были указаны, представляют "Локомотив", лидер чемпионата. Идет какая-то внутренняя борьба, а мы стали заложниками ситуации. Нельзя принимать решения такого уровня, с такими порочащими честь обвинениями без доказательств и фактов. В цивилизованном мире так не делается", – рассказал Климаков.