Малиновский начнет матч с Ювентусом на скамейке запасных
Украинец недавно залечил травму колена
В матче 32-го тура Серии А "Ювентус" примет "Аталанту".
Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский начнет этоти поединок на скамейке запасных. Участие 27-летнего хавбека в матче было под вопросом из-за травмы колена.
В текущем сезоне итальянского первенства Малиновский принял участие в 36 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативных передач.
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