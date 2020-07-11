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Малиновский начнет матч с Ювентусом на скамейке запасных

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Украинец недавно залечил травму колена

Малиновский начнет матч с Ювентусом на скамейке запасных
Новина українською

В матче 32-го тура Серии А "Ювентус" примет "Аталанту".

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский начнет этоти поединок на скамейке запасных. Участие 27-летнего хавбека в матче было под вопросом из-за травмы колена.

В текущем сезоне итальянского первенства Малиновский принял участие в 36 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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