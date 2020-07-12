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Малиновский ударом с правой ноги забил Ювентусу. ВИДЕО

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(7 голосов)

Руслан забил второй мяч "Аталанты" в этом матче

Малиновский ударом с правой ноги забил Ювентусу. ВИДЕО
Новина українською

В матче 32-го тура Серии А "Ювентус" сыграл с "Аталантой" в результативную ничью 2:2.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский начал этот поединок на скамейке запасных, а на 68-й минуте поменял Алехандро Гомеса.

А на 80-й хавбек сборной Украины после затяжной атаки гостей принял мяч на границе штрафной площадки и с правой ноги вколотил круглого в ворота "Юве" - 2:1!

Правда, в самой концовке встречи форвард туринцев Криштиану Роналду реализовал пенальти и установил на табло финальный ничейный результат...

В текущем сезоне во всех турнирах Малиновский принял участие в 37 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Видео гола Малиновского

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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tartar (Львів)
12.07.2020 в 01:00
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