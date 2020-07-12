Шахов начнет матч против Кальяри в запасе
Этот матч может стать 21-м для украинца в текущем сезоне Серии А
В рамках 32-го тура чемпионата Италии "Кальяри" примет "Лечче". Начало в 20:30.
Украинский полузащитник гостей Евгений Шахов начнет этот поединок на скамейке запасных.
В нынешнем Серии А хавбек принял участие в 20 матчах, в которых отдал 3 голевые передачи.
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