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Шахов начнет матч против Кальяри в запасе

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Этот матч может стать 21-м для украинца в текущем сезоне Серии А

Шахов начнет матч против Кальяри в запасе
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В рамках 32-го тура чемпионата Италии "Кальяри" примет "Лечче". Начало в 20:30.

Украинский полузащитник гостей Евгений Шахов начнет этот поединок на скамейке запасных.

В нынешнем Серии А хавбек принял участие в 20 матчах, в которых отдал 3 голевые передачи.

Шахов начнет матч против Кальяри в запасе - изображение 1
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В статье: Евгений Шахов Кальяри (Кальяри) Серия А Лечче
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