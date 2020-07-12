Чигринский забил третий гол в сезоне в матче с Панатинаикосом
Украинец забил гол головой на 8-й минуте поединка
В матче 34-го тура чемпионата Греции "Панатинаикос" принимает АЕК (1:2 - перерыв).
Защитник гостей Дмитрий Чигринский открыл счет в этом поединке. Украинец головой замкнул передачу с фланга на 8-й минуте матча.
В текущем сезоне 33-летний Чигринский принял участие в 20 матчах чемпионата и забил 3 гола.
Видео гола украинского защитника
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