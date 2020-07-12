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Чигринский забил третий гол в сезоне в матче с Панатинаикосом

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(2 голосов)

Украинец забил гол головой на 8-й минуте поединка

Чигринский забил третий гол в сезоне в матче с Панатинаикосом
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В матче 34-го тура чемпионата Греции "Панатинаикос" принимает АЕК (1:2 - перерыв).

Защитник гостей Дмитрий Чигринский открыл счет в этом поединке. Украинец головой замкнул передачу с фланга на 8-й минуте матча.

В текущем сезоне 33-летний Чигринский принял участие в 20 матчах чемпионата и забил 3 гола.

Видео гола украинского защитника

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины) Панатинаикос (Афины) Чемпионат Греции
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