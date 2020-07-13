Руслан Малиновский о голе Ювентусу: Удар с правой? Это после "крестов"

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о своем голе "Ювентусу" в матче Серии А (2:2).

Руслана спросили, не смотрел ли на него косо лидер "старой синьоры" Криштиану Роналду.

Нет, если честно. Он сыграл уже 800 игр ...или сколько там. Не думаю, что запомнил меня. Может разве после этого гола запомнит лучше.

Украинский легионер также рассказал о своем повреждении, которое ставило под сомнение его участие в матче Серии А с "Ювентусом".

Было незначительное. Приехал домой [после игры предыдущего тура], казалось, все хорошо. Утром проснулся - и тут неприятное ощущение в колене было. Боковая связка, где-то оступился во время игры, и буквально на этот день понадобилась помощь, я сделал процедуры на базе и уже через 2 дня чувствовал себя хорошо и был готов к игре.

Поскольку для Руслана ударной является левая нога, его спросили, случайно ли он забил свой гол с правой.

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Нет, не случайно. Это после "крестов" - когда еще в "Генке" были порваны связки, я больше правой ногой начал работать - левой долго боялся. После этой травмы немного подтянул, уже увереннее бью. На тренировках правой много мячей забивал. Были попытки и в игре - не забивал, а тут удалось. Хорошо что так получилось.

По словам Малиновского, очень важна стабильность в команде и понимание требований тренера - на примере его постепенного сотрудничества с наставником "Аталанты" Джанпьеро Гасперини.