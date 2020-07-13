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Лунин получил одну из худших оценок за матч с Сарагосой

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Андрей выдал не лучший матч

Лунин получил одну из худших оценок за матч с Сарагосой
Новина українською

В недавнем матче 40-го тура Сегунды "Овьедо" Андрея Лунина на выезде добыл важную победу у "Сарагосы" со счетом 4:2.

При этом украинский голкипер гостей Андрей Лунин пропустил два гола лишь в компенсированное время матча.

Статистический портал SofaScore оценил игру вратаря оценкой 6,5. Ниже только у троих его партнеров по команде. Еще один получил такой же балл.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за "Овьедо" 20 матчей и пропустил 19 голов. При этом, в пяти поединках 21-летний украинец сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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