Лунин получил одну из худших оценок за матч с Сарагосой

В недавнем матче 40-го тура Сегунды "Овьедо" Андрея Лунина на выезде добыл важную победу у "Сарагосы" со счетом 4:2.

При этом украинский голкипер гостей Андрей Лунин пропустил два гола лишь в компенсированное время матча.

Статистический портал SofaScore оценил игру вратаря оценкой 6,5. Ниже только у троих его партнеров по команде. Еще один получил такой же балл.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за "Овьедо" 20 матчей и пропустил 19 голов. При этом, в пяти поединках 21-летний украинец сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.