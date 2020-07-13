Три украинца Гента вошли в топ-10 игроков команды по итогам сезона

Бельгийский "Гент" обнародовал результаты традиционного ежегодного голосования болельщиков, которые определяют лучшего игрока сезона.

В десятку лучших игроков команды (из 35-ти) вошли и три украинца. Роман Яремчук со 157 баллами занял шестое место, Игорь Пластун — восьмой (66 очко), а Роман Безус — 10-й (52 очка).

Лучшим игроком был признан канадский форвард Джонатан Дэвид, который набрал 2 581 очко.

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Напомним, что чемпионат Бельгии был завершен досрочно. Чемпионом признали "Брюгге", "Гент" занял второе место, отстав на 15 очков.