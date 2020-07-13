  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Три украинца Гента вошли в топ-10 игроков команды по итогам сезона
В тренде

Три украинца Гента вошли в топ-10 игроков команды по итогам сезона

Наши за границей
(1 голосов)

Болельщики определили лучших игроков команды прошедшего сезона

Три украинца Гента вошли в топ-10 игроков команды по итогам сезона
Новина українською

Бельгийский "Гент" обнародовал результаты традиционного ежегодного голосования болельщиков, которые определяют лучшего игрока сезона.

В десятку лучших игроков команды (из 35-ти) вошли и три украинца. Роман Яремчук со 157 баллами занял шестое место, Игорь Пластун — восьмой (66 очко), а Роман Безус — 10-й (52 очка).

Лучшим игроком был признан канадский форвард Джонатан Дэвид, который набрал 2 581 очко.

Читайте такжеМалиновский ударом с правой ноги забил Ювентусу. ВИДЕО

Напомним, что чемпионат Бельгии был завершен досрочно. Чемпионом признали "Брюгге", "Гент" занял второе место, отстав на 15 очков.

Три украинца Гента вошли в топ-10 игроков команды по итогам сезона - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...